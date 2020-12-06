تمهيدا للربط الثلاثى مع مصر .. بدء أعمال الوصل الكهربائى بين العراق والأردن

وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، قال الناطق الرسمى باسم الوزارة، أحمد العبادى: "العراق وقع اتفاقية الربط المشترك مع الجانب الأردنى بمدة إنجاز 26 شهرا، وتنفذه شركة جنرال إليكتريك الأمريكية".
وأضاف: "يعتمد تبادل الطاقة بين الجانبين بإقامة خط رويشة– القائم، ونصب محطة القائم التحويلية بطاقة 400 كيلوواط، إذ سيتم تزويد العراق كمرحلة أولى بـ150 ميجاوات، وصولا إلى 960 ميجاوات".
وأكد العبادى، أن المشروع هو اللبنة الأولى لمشروع الربط الثلاثى العراقى الأردنى المصرى، ويؤهل للربط الثمانى، وهناك خطة لأن يكون المشروع بواقع خطين لتبادل الطاقة".
وتابع: "العراق أكمل حاليا 80 % من التزاماته بمشروع الربط الكهربائى مع هيئة الربط الخليجى على وفق الاتفاقية التى وقعت العام الماضى بين الطرفين".
وأوضح، أن "الوزارة أنجزت خط الفاو- أبو فلوس1، وكذلك 60 % من خط الفاو- أبو فلوس 2، والذى تعهد محافظ البصرة بإنجازه بالكامل من عائدات المحافظة المالية".
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