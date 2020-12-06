العراق: مقتل 4 إرهابيين إثر ضربات جوية لعمليات سامراء والتحالف الدولى

جدة - نرمين السيد - وذكرت القيادة، فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أنه بناءً على ورود معلومات استخباراتية دقيقة، وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولى، تم توجيه 4 ضربات جوية فى منطقة السعلوة فى ناحية يثرب، أسفرت عن تدمير مضافات لعناصر تنظيم داعش الإرهابى وقتل 4 إرهابيين، إضافة إلى العثور عدة أسلحة وعبوات ناسفة.

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