أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويدعو مجلس الأمة للانعقاد فى 15 ديسمبر

وجاءت الدعوة فى مرسوم أميرى، ونص المرسوم على: "يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور العادى الأول من الفصل التشريعى السادس عشر صباح يوم الثلاثاء 30 ربيع الآخر 1442 هجرى الموافق 15 من ديسمبر 2020".
وأضاف المرسوم الأميرى: "على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم الى مجلس الأمة وينشر فى الجريدة الرسمية".
وتأتى دعوة البرلمان للانعقاد، بالتزامن مع موافقة أمير الكويت، على قبول استقالة الحكومة.
وكان رئيس الوزراء الكويتى، صباح خالد الحمد الصباح، تقدم فى 6 أكتوبر باستقالة حكومته إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح.
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