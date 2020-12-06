غرقت سفينة شحن تجارية إيرانية قرب ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوب العراق.
وقال مدير قسم السيطرة والتوجيه البحري في الشركة العامة لموانئ العراق رمزي إيشا: "السفينة الإيرانية توران تعرضت للغرق أثناء محاولة مرورها باتجاه موانئ أم قصر".
وأضاف: "أفراد طاقم السفينة تم انتشالهم بالكامل وهم 6 من قبل طواقم الوحدات البحرية التابعة للشركة العامة لموانئ العراق المتواجدة بالقرب من موقع الحادث"، كما أشار إلى أن "أسباب فنية تقف وراء غرق السفينة".
وأكد إيشا أن "قناة خور عبد الله الملاحية، حيث غرقت السفينة الإيرانية، مفتوحة أمام مرور السفن التجارية ولم يؤثر غرق السفينة على حركة السفن".
غرق سفينة شحن إيرانية قرب ميناء أم قصر بالعراق
وكالة فارس الإيرانية
ويمتلك العراق في محافظة البصرة 4 موانئ تجارية وصناعية هي المعقل، وخور الزبير، وأبو فلوس، وأم قصر، ويصدر العراق نحو 80% من نفطه عبر موانئ البصرة.
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