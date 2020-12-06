أرسل التحالف الدولي اليوم الأحد دعما إضافيا لـ"قوات سوريا الديمقراطية" بقافلة شاحنات جديدة شرق سوريا قادمة من إقليم كردستان العراق عبر بوابة الوليد الحدودية. وأفاد مراسل RT بأن القافلة تضم شاحنات محملة بغرف مسبقة الصنع وصهاريج وقود وسيارات رباعية الدفع. وأضاف أن القافلة عبرت طريق M4 لتتجه إلى التجمعات الأمريكية في الحسكة ودير الزور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوريا.. التحالف يسلم ”قسد” شاحنات محملة بالمساعدات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.