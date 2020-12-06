متحدث النواب الليبى : المجلس سيعقد جلسته غدا فى بنغازى 

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى عبد الله بلحيق، إن مجلس النواب سيعقد جلسة رسمية غدا فى مدينة بنغازى، سيناقش خلالها تطورات الأوضاع فى البلاد، ومسـألة توجه عدد من النواب إلى مدينة غدامس.





وأضاف بلحيق فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأحد: "وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2014 وهو اللائحة التنظيمية لعمل مجلس النواب فإن شرعية الجلسة تكون من خلال دعوة من هيئة رئاسة مجلس النواب". وأكد بليحق "دون توجيه دعوة من رئاسة مجلس النواب لن يكون هناك شرعية لأى جلسة، وبالتالى تم دعوة أعضاء مجلس النواب من قبل رئاسة المجلس لجلسة يوم الغد فى بنغازى بمقر مجلس النواب الدستورى وسوف يتم خلالها مناقشة تطورات الأوضاع فى البلاد وجدول أعمال المجلس".

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