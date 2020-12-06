قبائل إقليم برقة تعلن تمكسها بعدم المساس بالمؤسسة العسكرية الليبية وقيادتها

جدة - نرمين السيد - وشددت القبائل، فى بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية، على دعمها الكامل لمبادرة رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، الضامنة لحقوق الأقاليم التاريخية، ووقف الاقتتال وإعلان مرحلة جديدة للتفاوض والسلام.

وقالت: "فى الوقت الذى تثمن فيه القبائل عاليا جهود بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة فى ليبيا، فإنها تؤكد وبكل وضوح رفضها القاطع والمطلق القفز بأى شكل من الأشكال على حق الإقليم فى اختيار من يمثله فى المجلس الرئاسى".

وأكدت القبائل، رفضها أى اجتماع لمجلس النواب الليبى فى أى مكان غير المقر الدستورى فى مدينة بنغازى أو مقره المؤقت فى مدينة طبرق.