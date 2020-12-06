جدة - نرمين السيد - وشددت القبائل، فى بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية، على دعمها الكامل لمبادرة رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، الضامنة لحقوق الأقاليم التاريخية، ووقف الاقتتال وإعلان مرحلة جديدة للتفاوض والسلام.
وقالت: "فى الوقت الذى تثمن فيه القبائل عاليا جهود بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة فى ليبيا، فإنها تؤكد وبكل وضوح رفضها القاطع والمطلق القفز بأى شكل من الأشكال على حق الإقليم فى اختيار من يمثله فى المجلس الرئاسى".
وأكدت القبائل، رفضها أى اجتماع لمجلس النواب الليبى فى أى مكان غير المقر الدستورى فى مدينة بنغازى أو مقره المؤقت فى مدينة طبرق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبائل إقليم برقة تعلن تمكسها بعدم المساس بالمؤسسة العسكرية الليبية وقيادتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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