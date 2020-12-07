الجيش الليبى يعرب عن قلقه من تزايد حشود ميليشيات طرابلس ومصراتة

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جاء ذلك فى بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الإثنين، بشأن تطور الوضع الميدانى فى مناطق التماس مع المليشيات المسلحة.
وأكدت التزامها وتمسكها التام باتفاق وقف إطلاق النار، الذى تم التوصل إليه فى إطار لجنة 5+5 فى جنيف، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا.
وأصدرت القيادة العامة تعليمات وأوامر إلى كل وحدات القوات الليبية أن تكون على درجة عالية من الحيطة والحذر، وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، التى يمكن أن تؤدى الى تصعيد الموقف العسكرى.
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