الاحتلال الإسرائيلى يصادق على 4 مشاريع استيطانية جديدة فى الضفة الغربيّة

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إلى أن آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة ستقام بالقرب من مطار القدس الدولى المهجور (قلنديا)، علمًا بأنه تم الاستيلاء على هذه الأراضى فى مطلع السبعينات من القرن الماضى.
وأوضحت (وفا) أن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميرى ريغيف صادقت اليوم على 4 مشاريع استيطانية جديدة فى الضفة الغربيّة المحتلة، بهدف تسهيل تنقّل المستوطنين، وهى: شارع التفافى اللبّان الغربى، وشارع "موديعين - عيليت" (446)، وتطوير حاجز قلنديا، وتخطيط شارع بين مستوطنة "آدم" وحزما.
كما أعلنت ريغيف عن تخصيص ميزانيّة 400 مليون شيكل لتطوير المواصلات فى المستوطنات، بعدما عرضت الشهر الماضى خطّة استراتيجيّة بعيدة المدى لشبكة مواصلات جديدة تربط بين المستوطنات فى الضفة الغربيّة المحتلة.
يشار إلى أن مخطط التوسع الاستيطانى فى "عطروت" وُضع قبل عدة سنوات، وتم تجميده فى أكثر من مناسبة بسبب الضغوط السياسية الدولية الرافضة للاستيطان فى الأراضى المحتلة عام 1967.
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