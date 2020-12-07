القوات التركية تشن هجوما على مواقع لسوريا الديمقراطية بـ الرقة

جدة - نرمين السيد - شنت القوات التركية والفصائل الموالية لها، هجوما على مواقع قوات سوريا الديمقراطية قرب بلدة عين عيسى بمحافظة الرقة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.





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