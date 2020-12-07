الصحة المغربية : 61 وفاة جديدة بكورونا .. و2919 إصابة

جدة - نرمين السيد - وأضافت وزارة الصحة المغربية، فى بيان، أنها سجلت 61 وفاة ارتفاعا من 48 يوم السبت، ليصل العدد الإجمالى للوفيات منذ ظهور الجائحة إلى 624.5.

وأوضحت الوزارة أن 360.8 أفراد تعافوا من المرض، مشيرة إلى أن العدد الإجمالى للمتعافين بلغ 331.301.

ويسعى المغرب للحصول على لقاحات للوقاية من الفيروس من شركات خارجية منها "سينوفارم" الصينية و"أسترازينيكا" البريطانية-السويدية، ومن المتوقع أن يبدأ فى حملة تطعيم قريبا.