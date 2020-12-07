عاجل.. انطلاق جلسة مجلس النواب الليبى فى بنغازى

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، إن تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان هام قبل الدعوة لاتخاذ أى قرارات تخص الرئاسة، مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس بها عيوب ويجب العمل على تعديلها في أقرب وقت وضرورة التئام المجلس.

كانت رئاسة مجلس النواب الليبى دعت في وقت سابق، جميع النواب إلى حضور الجلسة فى بنغازى لمناقشة جدول أعمال المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع فى البلاد.