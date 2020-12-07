مقتل 11 عنصرًا من حركة الشباب الإرهابية فى الصومال

جدة - نرمين السيد - وقال قائد القوات البرية الجنرال محمد تهليل بيحى، فى حديث لإذاعة صوت الجيش الرسمية اليوم، إنَّ القوات تمكنت من تدمير مواقع لمقاتلى حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة، كانت مخصصة لجمع إتاوات من السكان.

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