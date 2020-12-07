الخارجية العراقية تعلن عن زيارة للبابا فرنسيس إلى العراق العام المقبل

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن زيارة سيقوم بها البابا فرنسيس إلى العراق في مارس من العام المقبل.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "انه لمن دواعي سرورنا الاعلان عن ان قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية سيقوم بزيارة العراق للفترة من 5 الى 8 مارس من العام المقبل".
وأضافت، أن "زيارة البابا إلى العراق بلاد ما بين النهرين، وارض الرسل والانبياء وموطن اور والنبي ابراهيم، تمثل حدثا تاريخياً، ودعماً لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم".
وتابعت الخارجية العراقية، أن "هذه الزيارة تمثل رسالة سلام إلى العراق والمنطقة بأجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الإنساني في مجابهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح والتعايش".
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