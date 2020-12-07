اتحاد الغرف الخليجية يستكمل عمل استراتيجيته وهيكلته على هامش اجتماع القيادات التنفيذيه 48

عقد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اجتماع فريق عمل استكمال إعادة الهيكلة والإستراتيجية الخاصة به عن بعد ،وذلك على هامش اجتماع لجنة القيادات التنفيذية 48 للاتحاد اليوم بحضور الأمين العام الدكتور سعود المشاري و الأمناء العامون والمدراء التنفيذيون ومدراء الغرف الأعضاء .

ناقش الاجتماع عدد من المواضيع أهمها عرض تقرير متابعة توصيات الاجتماع 47 للجنة القيادات التنفيذية ، وكذلك التقرير المقارن بين إيرادات ومصروفات الأمانه العامة للاتحاد للعام 2019م كما تم عرض مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد 2021م من فعاليات وأنشطة داخلية وخارجية .

كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع الموازنة التقديرية للعام 2021م ، وعرض مشروع جدول أعمال الاجتماع 54 لمجلس الاتحاد ومشروع جدول الاجتماع 49 للجنة القيادات التنفيذية .

وفي الختام بين الأمين العام الدكتور سعود المشاري أهمية هذا الاجتماع في مناقشة التحديات وإيجاد الحلول مؤكداً أن العمل المشترك هو الوسيلة الأمثل للارتقاء والنجاح لمسيرة الاتحاد دائماً وأبداً ، معتبراً هذه الاجتماعات المنصة المثالية لتفعيل التعاون الخليجي المشترك في مجال عمل اتحاد الغرف الخليجية .