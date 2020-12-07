هجوم صاروخى على قاعدة عسكرية تركية شمال إدلب السورية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للمرصد، استهدف الهجوم قاعدة عسكرية تركية فى بلدة رام حمدان شمالى محافظة إدلب فى شمال غرب سوريا، ما أسفر عن أضرار مادية فى القاعدة التركية.

وأشار المرصد إلى أن أعداد من قوات الاحتلال التركى انتشرت على الطريق الدولى "M4" من جهة مدينة أريحا، وعمدت إلى تفجير عبوة ناسفة على الطريق كان مجهولون تركوها على جانب الطريق.

يذكر أنه قبل 4 أيام، قتل ضابط من القوات التركية وأصيب 3 جنود أتراك فى عملية تسلل نفذتها "قوات سوريا الديمقراطية" على محور باصوفان وكفرخاشر ضمن ريف حلب الشمالى. وجرت اشتباكات بين القوات السورية ذى الأغلبية الكردية والفصائل المتطرفة الموالية لأنقرة فى أعقاب العملية.

وبحسب المرصد السورى، ترافقت الاشتباكات مع قصف تركى مكثف نفذته على محاور القتال ومناطق أخرى فى قرى مرعناز وبيلونة وبرج القاص وماسية الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" شمالى حلب، فيما ردت الأخيرة بقصف استهدف القاعدة التركية فى كيمار بريف عفرين.