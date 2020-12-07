عاجل.. انفجار فى مركز لـ حزب الله جنوب لبنان

جدة - نرمين السيد - وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى كشف النقاب منذ شهر سبتمبر الماضى، عن 3 مواقع معامل لتصنيع المواد المتفجرة المستخدمة فى صناعة الصواريخ الخاصة بميليشيات حزب الله فى قلب العاصمة اللبنانية بيروت، قائلاً إن حزب الله يستخدم هذه المتفجرات لصنع صواريخ دقيقة.

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