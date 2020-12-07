رئيس مجلس النواب الليبى: لا أتمسك بالرئاسة وأدعو لجمع الشمل

جدة - نرمين السيد - وأضاف عقيلة صالح، خلال جلسة رسمية لمجلس النواب الليبى، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، "لا أتمسك بالرئاسة وأدعو لجمع الشمل". وكانت رئاسة مجلس النواب الليبى دعت فى وقت سابق، جميع النواب إلى حضور الجلسة فى بنغازى لمناقشة جدول أعمال المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع فى البلاد.

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