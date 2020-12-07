لبنان : توقيع اتفاقيتين للتعاون المالى مع ألمانيا بـ100 مليون يورو

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، وقع وهبه الاتفاقيتين مع السفير الألمانى لدى لبنان، أندرياس كيندل، ممثلاً عن برلين، على أن تخصص الحكومة الألمانية الـ100 مليون يورو مباشرة للبنان، للقيام بإصلاحات طارئة فى البنى التحتية، ومساعدة لبنان لمواجهة آثار جائحة كورونا.

وأعرب الوزير اللبنانى عن أمله فى أن "تفتح الاتفاقيتان الأبواب أمام المؤسسات المالية لتقديم مساعدات فى المستقبل للبنان".

ومن المقرر، أن تخصص هذه الأموال لدعم عدد من البرامج التى تتسم بطابع الأولوية، كبناء مدارس وبرامج مياه وصرف صحى.