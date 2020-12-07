العراق: زيارة البابا فرنسيس حدث تاريخى ودعم لجميع العراقيين

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية فى تغريدة عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين: "إنه لمن دواعى سرورنا الإعلان أن قداسة البابا فرنسيس بابا الكاثوليكية، سيقوم بزيارة العراق للفترة من 5 إلى 8 مارس من العام 2021".

وأضافت بحسب "سبوتنيك": "إن زيارة البابا إلى العراق، بلاد ما بين النهرين، وأرض الرسل والأنبياء، وموطن أور والنبى إبراهيم، تمثل حدثا تاريخيا، ودعما لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم".

وتابعت : "كما أنها تمثل رسالة سلام إلى العراق والمنطقة بأجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الإنسانى فى مجابهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح والتعايش".

وأعلن الفاتيكان، فى وقت سابق من اليوم الاثنين، أن البابا فرنسيس، سيقوم بأول زيارة إلى العراق بين الـ 5 و8 من مارس المقبل، وستشمل زيارته خمسة مواقع منها العاصمة بغداد وأربيل والموصل.

وذكر المتحدث ماتيو برونى فى بيان: "برنامج الزيارة سيعلن فيما بعد، وسيأخذ فى الاعتبار تقييم أوضاع حالة الطوارئ الصحية حول العالم".