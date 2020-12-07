مسؤول ليبي: اتفاق على لجنة تعديل اللائحة الداخلية وممكن اجتماع مجلس النواب...

قال عبد الله بلجيق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، في بنغازي، إن اتفاقا بشأن "تشكيل لجنة لتعديل اللائحة الداخلية" للمجلس قد تم التوصل إليه.
وسوف يتم، على حد تعبيره، "عقد جلسة لمجلس النواب في مدينة سرت بعد تأكيد إمكانية عقدها من قبل لجنة 5+5"، موضحا أنه "تمت دعوة جميع أعضاء مجلس النواب وبعدها سيقرر المجلس أين يجتمع سواء في ليبيا أو خارجها".
أما "في حال فشل الحوار السياسي وهذا ما لا نتمناه"، يضيف المسؤول الليبي، فقد "تم إعداد خطة شاملة" للتعاطي مع الموقف.
واعتبر عبد الله بلجيق اجتماع غدامس غير شرعي، حيث قال إن "جلسة غدامس لن تكون قانونية بسبب عدم مراعاة الإعلان الدستوري الذي ينص على عدم عقد جلسة بدون حضور رئاسة مجلس النواب".
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