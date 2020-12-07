الإمارات: وفاتان و1148 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت وزارة الصحة الإماراتية، وفاتين و1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 594 وفاة، و177.577 إصابة بالفيروس من مختلف الجنسيات.



جدة - نرمين السيد - سجلت وزارة الصحة الإماراتية، وفاتين و1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 594 وفاة، و177.577 إصابة بالفيروس من مختلف الجنسيات. وأعلنت الوزارة، فى بيان اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، عن شفاء 579 حالة، ليرتفع العدد الإجمالى إلى 159.711 حالة.

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