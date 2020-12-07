عاجل .. تدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بعد 3 أيام على إعلان التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، تدمير مسيرة مماثلة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

وحذر وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، أمس الأحد، من استمرار الحوثيين فى عمليات تجنيد الآلاف من أطفال اليمن.

وفى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الأحد، قال الإريانى، إن الميليشيات الحوثية انتزعت الأطفال من مقاعد الدراسة، وغسلت أدمغتهم، وعبئتهم بشعارات الموت وثقافة الكراهية، والأفكار الإرهابية المتطرفة، وألقتهم فى محارق الموت من دون اكتراث بمصيرهم ومعاناة أسرهم.

وأشار الوزير اليمنى إلى أن مليشيا الحوثى، بمباركة من إيران، ضاعفت عمليات تجنيد الأطفال، وأخضعتهم لما تسميها دورات ثقافية وعسكرية، بهدف بناء جيش من الإرهابيين وتغطية النقص الحاد فى مخزونها البشرى، فى انتهاك صارخ للقانون الدولى الإنسانى وقوانين حماية الأطفال ومنع استغلالهم فى الحروب والصراعات.