أبو الغيط: الربيع العربى أفاد تركيا وإيران

وقال أبو الغيط، فى ندوة مع طلاب جامعة القاهرة، بحسب "سكاى نيوز"، إن الخطوة الأولى نحو صناعة مستقبل الأمة العربية تتمثل فى استعادة الدول الوطنية وتعزيزها وتقوية مناعتها الداخلية، وقدرتها على تلبية حاجات مواطنيها.
وأضاف أن إدارة الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن سوف تدير الملف النووى الإيرانى بصورة مختلفة فى ضوء سعيها للعودة للاتفاق الذى تم توقيعه مع إيران حول برنامجها النووى فى 2015، مؤكدا أن استعادة الاتفاق من دون تعديل سلوك طهران الإقليمى ينطوى على تهديد لدول المنطقة.
وبيّن أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستعمل على إطلاق مفاوضات جادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بأسرع وقت ممكن، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على أن أى تحرك يساعد فى هدف إقامة الدولة الفلسطينية هو تحرك إيجابى يتعين دعمه.
وحضر الندوة التى ألقى فيها أبو الغيط كلمته حشد من الطلاب ولفيف من الأساتذة بالجامعة، وجاءت تحت عنوان "قصة كتابين"، وعرض خلالها الأمين العام لجامعة الدول العربية موجزا لما أورده بكتابيه "شاهد على الحرب والسلام"، و"شهادتى".
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