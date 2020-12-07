مقتل متظاهر وحرق مقرات خلال احتجاجات تأخر الرواتب فى كردستان

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جدة - نرمين السيد - وكان المئات من سكان محافظة السليمانية تظاهروا فى إقليم كردستان العراق، اليوم الإثنين، احتجاجا على تأخر صرف رواتب الموظفين، حيث أحرق المتظاهرون مقرات الحزب الديمقراطى والاتحاد الوطنى الكردستانى، كما أحرقوا مقر حركة التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامى فى ناحية صادق، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم".
وقال مسؤول لجنة تنظيمات الحزب الديمقراطى الكردستانى، فى قضاء سيد صادق جلال نريمان، إن "مخربين اختلطوا بالمتظاهرين والمحتجين وحاصروا مبنى الحزب، وكانوا يرددون هتافات تحرض على قتل عناصر حماية وأعضاء الحزب".
وأضاف: "المهاجمين رمونا بالحجارة والنار وأوقعوا بيننا إصابات، وحرصا منا على سلامة الجميع لم يصدر عنا ردود قاسية وتركناهم يحرقون المقر".
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