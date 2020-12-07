لبنان : إغلاق 20 مدينة وبلدة لارتفاع الإصابات بكورونا

جدة - نرمين السيد - وقال محافظ بعلبك الهرمل، بشير خضر، فى تصريح صحافى اليوم الاثنين، بحسب "وكالة الأنباء الأردنية"، إن الوضع الصحى فى بعلبك الهرمل اصبح خطيرا للغاية، وعلى المواطنين التقيد التام بإجراءات الوقاية حفاظا على السلامة العامة.

بدورها، اعلنت قوى الأمن اللبنانية عن تشخيص 585 إصابة بكورونا، فى سجن رومية المركزى بيروت، أكبر السجون اللبنانية، شُفيت منها 570 حالة.

وأعلنت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهى والملاهى عن التزامها بقرار حظر العمل بنسبة 50 بالمئة فقط، داعية لتمديد وقت الإقفال ليلا.

وأعلن وزير الصحة حمد حسن، عن اتفاق مع شركة "فايزر" الأمريكية لحجز نحو مليونى لقاح ضد الفيروس ما يؤمن تلقيح 30 بالمئة من المواطنين، متوقعا أن يصل اللقاح فى أواخر شهر فبراير المقبل.