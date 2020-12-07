برهم صالح: زيارة البابا فرنسيس رسالة لدعم العراقيين ومجابهة التطرف

جدة - نرمين السيد - وصف الرئيس العراقى برهم صالح، الزيارة المرتقبة لقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية فى الفاتيكان، إلى العراق فى الأسبوع الأول من مارس المقبل بأنها "تاريخية".





وفى تغريدة عبر تويتر، اليوم الإثنين، قال الرئيس العراقى: "ستكون زيارة تاريخية إلى بلاد ما بين النهرين، أرض الرسل والأولياء، وموطن سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، وستكون رسالة بليغة لدعم العراقيين بمختلف أطيافهم، وتؤكد وحدة الإنسانية فى التطلع إلى السلام والتسامح ومجابهة التطرف". وكان الفاتيكان أعلن فى وقت سابق من اليوم الإثنين، أن البابا فرنسيس سيزور العراق من 5 إلى 8 مارس، فى أول جولة خارجية لبابا الفاتيكان منذ أواخر 2019، بسبب تفشى جائحة كورونا.

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