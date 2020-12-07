الهلال يهزم الرائد بهدف نظيف

تغلب الهلال على مستضيفه الرائد بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة ، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

‏انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي .

وفي الشوط الثاني فرض الهلال سيطرته على مجريات الشوط فتقدم بهدف عن طريق لاعبه علي البليهي الذي أحرز هدف المباراة قبل نهايتها وتحديداً عند الدقيقة 84 من زمن شوط المباراة ليحقق الهلال نقاط المباراة الثلاث .

بتلك النتيجة أحكم الهلال القبضة على صدارة الدوري برصيد 19 نقطة ، فيما بقي الرائد ثامناً برصيد 10 نقاط .