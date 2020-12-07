تدمير طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المملكة

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الإثنين)، عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية. وأضاف التحالف ” الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في محاولات تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية.. وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية لميليشيا الحوثي الإرهابية بما يتوافق مع القانون الدولي الانساني”.

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