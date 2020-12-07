انطلاق سهام البحرين 2020 بمشاركة الأسلحة ووحدات الدفاع

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، ينفذ التمرين عدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين، بهدف صقل المهارات القيادية والإدارة العسكرية لمراكز القيادة والسيطرة، وإثراء الخبرات الإدارية والتكتيكية لدى الضباط وضباط الصف والأفراد المشاركين في التمرين.
وأوضحت وزارة الدفاع البحرينية، أن التدريب يهدف كذلك إلى العمل على توحيد الإجراءات لتنفيذ العمليات المشتركة من خلال تبادل الخبرات العملياتية، من أجل تطوير المنظومة العسكرية فى سبيل الدفاع عن أمن الوطن واستقراره والحفاظ على سلامة أراضيه وحدوده.
ويأتى التمرين تزامنًا مع تنفيذ قوة دفاع البحرين، متمثلة فى سلاح الجو الملكى التمرين الجوى المشترك مع القوات الجوية الأمريكية، خلال الفترة من 6 وحتى 10 ديسمبر الجارى، والذى يهدف إلى "زيادة التنسيق العسكرى، وتقوية العمل الدفاعى المشترك فى المجال الجوى، وتحقيق التكامل المنشود بين القوتين، ومواصلة التعاون وتبادل التجارب العسكرية والخبرات القتالية بين القوات الجوية المشتركة فى التمرين".
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