الأردن : 60 وفاة وقرابة 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجل الأردن، اليوم الإثنين، 60 وفاة جديدة، و3.980 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفاد التقرير اليومى الذى تنشره الحكومة على موقع "تويتر".





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