المسمارى : ملتزمون بوقف إطلاق النار .. وأردوغان يسعى لإقامة قواعد تركية

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وأوضح المسمارى، فى مؤتمر صحفى مساء اليوم الاثنين، أن تركيا تواصل نقل العتاد والمرتزقة وإرهابيين إلى غرب ليبيا، مشيرا إلى أن أردوغان مستعد لخرق وقف إطلاق النار فى ليبيا والذهاب إلى معارك تحقق مصالح بلاده، بحسب شبكة "سكاى نيوز".
وأكد المسمارى، التزام الجيش التام باتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا، لافتا فى الوقت ذاته، إلى أن هنالك مجموعات تعمل على خرق وقف إطلاق النار.
وأشار المسمارى، إلى أن الجيش الليبى نجح فى إلقاء القبض على مجرمين خطيرين قرب الحدود مع الجزائر.
وأكد المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، أن الرئيس التركى أردوغان لا يريد السلام فى ليبيا، مشيرا إلى أن الجيش الوطنى الليبى أصدر تعليمات بعدم الإنجرار وراء الاستفزازات.
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