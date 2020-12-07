استقالة حنان عشراوى من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - أكدت مصادر فى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوى، استقالت من اللجنة، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





ووفقًا للشبكة الإخبارية، لم تكشف المصادر عن السبب وراء استقالة عشراوى، التى تنشط فى الشؤون السياسية الفلسطينية منذ عقود، كما أنها مستشارة قديمة للرئيس الفلسطينى محمود عباس.

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