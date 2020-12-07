البرلمان التونسي يدين واقعة الاعتداء على أحد نوابه 

دان مجلس نواب الشعب التونسي واقعة الاعتداء بالعنف اليوم الاثنين على النائب أنور بالشاهد من الكتلة الديمقراطية.
البرلمان التونسي يدين واقعة الاعتداء على أحد نوابهمشادات وشجار داخل البرلمان التونسي
ودعا البرلمان في بيان جميع الكتل البرلمانية إلى "ضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف وتهدئة الأوضاع، وأمر بفتح تحقيق حول الأحداث التي حصلت واتخاذ الإجراءات اللازمة".
وطالب النواب وجميع الكتل النيابية "بتغليب لغة العقل ورص الصفوف وتجاوز الخلافات في هذا الوضع الحساس"، مؤكدا "ضرورة مواصلة النظر في قانون الميزانية الذي يهم مصلحة الشعب التونسي والابتعاد عن التجاذبات السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية".
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