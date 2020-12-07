فيديو.. نواب الإخوان يعتدون على معارضين داخل برلمان تونس

جدة - نرمين السيد - ويسود الاحتقان داخل برلمان تونس بين نواب ائتلاف الكرامة المحسوب على التيار اليمينى الدينى، وأحزاب أخرى من المعارضة الليبرالية، بسبب نقاشات حول موقع المرأة، حيث يتهم الليبراليون نواب الائتلاف بالتسويق لخطاب متطرف، ومهين للمرأة بشكل يتعارض مع الدولة المدنية.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، أُصيب اليوم النائب أنور الشاهد، النائب عن حزب التيار الديمقراطى، بجروح فى جبينه بعد ضربه من نواب الائتلاف داخل أروقة البرلمان. فيما أعلنت رئاسة البرلمان فتح تحقيق فى أحداث اليوم.
كما أظهر الفيديو الذى نشر على مواقع التواصل الاجتماعى كيف كانت الدماء تسيل من جبين الشاهد، كما أظهر الفيديو النائبة سامية عبو عن حزب التيار الديمقراطى، مطروحة أرضاً وسط الفوضى، وعلت الأصوات بين نواب الائتلاف ونواب باقى أحزاب الكتلة الديمقراطية فى بهو البرلمان.
وفى مؤتمر صحفى طارئ، قال رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار: "ما يحدث، عمل ممنهج وهدفه تقسيم الشعب. الظاهر أن هناك اليوم هجمة شرسة جديدة على الدولة بعد 10 أعوام من الديمقراطية".
وتابع عمار: "قررنا تقديم قضية جزائية. هناك مغالطات يقوم بها ائتلاف الكرامة والنائب، عن الائتلاف محمد العفاس قال كلامًا خطيرًا. وتحدث عن دولتنا ودولتكم. نحن لا نعيش اليوم فى دولة واحدة".
واتهمت منظمات نسائية من بينها "جمعية النساء الديمقراطيات" و"أصوات نساء" ائتلاف الكرامة بالتحريض على العنف والكراهية والتكفير فى البرلمان.
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