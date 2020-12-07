مقتل 4 حوثيين من بينهم قيادى بمدفعية الجيش اليمنى شرقى صنعاء

جدة - نرمين السيد - وأشار الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" إلى أن ذلك تزامن مع معارك بين قوات الجيش -مدعومة بقوات التحالف العربى- وبين الميليشيا المدعومة من إيران، فى الجبهة ذاتها، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الميليشيا، فيما لاذت بقية العناصر بالفرار. وتخوض قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية معارك متواصلة مع ميليشيا الحوثى، وسط تقهقر وتكبيد الميليشيا خسائر فى العتاد والأرواح.

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