لا تخدم مصالحنا.. قلق فى أنقرة بسبب زيارة باشاغا إلى مصر

جدة - نرمين السيد - كشفت مصادر مطلعة فى ليبيا، اليوم الإثنين، عن أن السفير التركى لدى ليبيا أبلغ وزير داخلية الوفاق فتحى باشاغا، انزعاج الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من زيارة باشاغا لمصر وفرنسا، والذى اعتبر أن هذه الزيارة لا تخدم مصالح أنقرة، حسبما أفاد تقرير لشبكة "العربية" الإخبارية.





وبحسب العربية، قالت المصادر المطلعة فى ليبيا، إن "أردوغان يرى هذا الفعل لا يخدم مصالح تركيا". وأضافت أن السفير التركى أبلغ رئيس المجلس الأعلى لحكومة الوفاق خالد المشرى، عن عدم ارتياح الرئيس التركى للتقارب بين المجلس الأعلى ومجلس النواب، ويعتبر أى تقارب بين المشرى وعقيلة صالح مرفوض لدى أنقرة، ما لم يوافق الأخير على الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق. وكانت المصادر الليبية أفادت أن وزير الداخلية فى حكومة الوفاق الليبية، فتحى باشاغا، وصل مصر للقاء مسؤولين مصريين رفيعى المستوى، لافتة إلى أن تلك الزيارة تأتى تمهيدا لزيارات لاحقة لمسؤولين بحكومة الوفاق إلى مصر خلال الأسابيع القادمة، مضيفة أن القاهرة وافقت على ذلك بعد لقاء رئيس البرلمانى الليبى عقيلة صالح بمسؤولين فى البلاد.

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