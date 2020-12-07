وزير خارجية السعودية يزور السودان غدًا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، الوزير السعودى سيجرى مباحثات مع عمر قمر الدين وزير الخارجية المكلف، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والاطلاع على تطورات الأوضاع فى السودان، واتفاق السلام الذى تم توقيعه مؤخراً بجوبا.

كما سيلتقى المسؤول السعودى بكل من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، والدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء.