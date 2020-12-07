جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، الوزير السعودى سيجرى مباحثات مع عمر قمر الدين وزير الخارجية المكلف، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والاطلاع على تطورات الأوضاع فى السودان، واتفاق السلام الذى تم توقيعه مؤخراً بجوبا.
كما سيلتقى المسؤول السعودى بكل من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، والدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية السعودية يزور السودان غدًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.