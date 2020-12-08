الثقفي يكرم متطوعي مستشفى ينبع العام

الخليج – محمد الطيار : تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع، الموافق الخامس من ديسمبر من كل عام، كرمت الشئون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بوحدة التطوع الصحي و إدارة الشراكة المجتمعية عدد 36 متطوع من منسوبي مستشفى ينبع العام الذين ساهموا بأعمال تطوعية خلال الفتره الماضيه، و قام بتسليم شهادات الشكر للمتطوعين مدير المستشفى الأستاذ تركي الثقفي، مقدماً شكره لأبطال (الصحة) على ما قدموه من أعمال تطوعية تصب في خدمة المجتمع ، وأوضح بأهمية نشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبي الصحة في شتى المجالات الصحية وذلك عبر مبادرات صحية تطوعية ذات أثر مجتمعي، تغطي احتياجات المجتمع الصحية.سائلاً الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم.

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