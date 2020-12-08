دبلوماسى إماراتى عن الاتفاق الإبراهيمى: الناس متعبون من الصراع والإيديلوجيا

جدة - نرمين السيد - قال السفير الإماراتى لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، إن الاتفاق الإبراهيمى بين الإمارات وإسرائيل، جاء لأن "المنطقة تتغير، والاتجاهات تتغير، والعقول تتغير، والناس أصبحوا متعبين من الصراع، والإيديولوجيا، والناس يريدون فرصا وعملا وأملا".





وأضاف "العتيبة"، فى لقاء مع شبكة "أم أس إن بى سي" الإخبارية الأمريكية: "فى الإمارات العربية المتحدة نحن فخورون بالدعم الشعبى لهذا الخطوة. وبناء على استطلاع أجرى فى الإمارات بعد الإعلان عن الاتفاق الإبراهيمي، أظهر أن الشباب الإماراتيين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، عندما سئلوا هل تدعمون الاتفاق الإبراهيمى؟ أجاب 89 بالمئة منهم بنعم". ومضى يقول إن "هذا يعطى انطباعا بأن هناك إدراكا بأن المنطقة تتحرك نحو اتجاهات مختلفة، ونحو تفكير مختلف، وعلينا أن نأخذ بمزايا هذا التوجه الجديد". وأشار "العتيبة"، إلى أن السبب الثانى وراء الاتفاق الإبراهيمى، الذى أعلن عنه أغسطس الماضى، "هو الجدال الحاصل بشأن ضم إسرائيل أراض فلسطينية".

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