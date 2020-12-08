جدة - نرمين السيد - أعلن اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، القبض على مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى، بينها اثنان من منفذى "مجزرة سبايكر" عام 2014.





وقال فى بيان صحفى بحسب "روسيا اليوم": "استمرارا لتنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، شرعت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب المتمثلة بقيادتى العمليات الخاصة (الأولى والثانية) بواجبات مهمة، أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مشتركين بمجزرة سبايكر فى محافظة صلاح الدين". وأضاف: "كما خرجت قوة من المهام الخاصة لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب لتنفيذ عملية نوعية فى محافظة الأنبار، أسفرت عن إلقاء القبض على قيادى إرهابى خطير يشغل منصب ما يسمى نائب والى العراق فى عصابات داعش الإرهابية بعد رصد مكثف وجهد استخبارى مشترك عالى المستوى". وتابع: "فى حين نفذ جهاز مكافحة الإرهاب واجبين فى قضاء الفلوجة نتج عنهما إلقاء القبض على 3 عناصر تنتمى للعصابات الإرهابية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق يعلن القبض على قيادى بداعش واثنين من منفذى مجزرة سبايكر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.