الأردن يثنى على قرار اليونسكو بشأن القدس

جدة - نرمين السيد - قال الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إن القرار الذى اتخذته منظمة "اليونسكو" حول مدينة القدس، يدعم جميع عناصر الموقف الأردنى إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.





ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد "الفايز" أن القرار طالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية ضد المسجد الأقصى، وفى البلدة القديمة للقدس وأسوارها. وأوضح، أن القرار يؤكد بطلان جميع إجراءات الاحتلال الإسرائيلى التى تهدف لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها، كما يعيد تأكيد قرارات "اليونسكو" الثمانية عشرة الخاصة بالقدس، والتى عبرت جميعها عن الأسف نتيجة فشل إسرائيل، فى وقف أعمال الحفر وإقامة الأنفاق وجميع الأعمال غير القانونية والمدانة فى القدس الشرقية وفق قواعد القانون الدولى. كما طالب القرار بضرورة الإسراع فى تعيين ممثل دائم للمديرية العامة فى البلدة القديمة للقدس، لرصد كافة الإجراءات ضمن اختصاصات المنظمة، ويدعو أيضاً لإرسال بعثة الرصد التفاعلى من "اليونسكو" إلى القدس لرصد جميع الانتهاكات الإسرائيلية، بموجب القانون الدولى.

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