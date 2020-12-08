الجيش العراقى يلقى القبض على داعشيين بينهم اثنين من منفذى مجزرة سبايكر

جدة - نرمين السيد - وقال اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، فى بيان صحفى "استمرارا لتنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، شرعت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب المتمثلة بقيادتى العمليات الخاصة (الأولى والثانية) بواجبات مهمة، أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مشتركين بمجزرة سبايكر فى محافظة صلاح الدين".

وأضاف: "كما خرجت قوة من المهام الخاصة لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب لتنفيذ عملية نوعية فى محافظة الأنبار أسفرت عن إلقاء القبض على قيادى إرهابى خطير يشغل منصب ما يسمى نائب والى العراق فى عصابات داعش الإرهابية بعد رصد مكثف وجهد استخبارى مشترك عالى المستوى".

وأشار إلى تنفيذ جهاز مكافحة الإرهاب واجبين فى قضاء الفلوجة نتج عنهما إلقاء القبض على ثلاثة عناصر تنتمى للعصابات الإرهابية.