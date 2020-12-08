أول يناير.. بدء تطبيق غرامات التخلف عن إصدار رخصة السكن الجماعي

جددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، تذكيرها بضرورة إصدار ترخيص السكن الجماعي قبل موعد تطبيق الغرامات من أول يناير القادم.
وقالت الوزارة –عبر تويتر-: «بادر بإصدار ترخيص السكن الجماعي للأفراد، قبل بدء تطبيق المخالفات والغرامات في1 يناير 2021م».
وكانت وزارة الشؤون البلدية، أطلقت خدمة ترخيص السكن الجماعي للأفراد، والذي يعد متطلبًا رئيسًا للسماح لأصحاب العقارات أو المستأجرين للانتفاع من الوحدات السكنية.
أوضحت الوزارة أن فحص المساكن يتم وفقًا للإجراءات الحالية من قبل مفتشي البلديات المعنية؛ للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والفنية والسلامة اللازمة توفرها في السكن الجماعي للأفراد الصادرة بالقرار الوزاري.
وبيّنت أنه بناءً على نتيجة الفحص يتم منح صاحب العقار أو المستأجر رخصة مدتها سنة أو يتم رفض طلبه وتوضيح أسباب الرفض وتقديم تقرير يوضح التعديلات المطلوبة ليتم تصحيح وضع السكن المراد ترخيصه ومن ثم يتقدم بطلب الترخيص مرة أخرى.
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