وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

كشفت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن توفر أكثر من 30 وظيفة اكلينيكية وطبية بالمدينة المنورة وجدة.
وأوضحت الشؤون الصحية، أن التخصصات المطلوبة: طب وجراحة العيون، طب الأسنان، تقنية التخدير، تقنية القلب، طب الأسرة، المختبرات الطبية، وتخصصات أخري ذات صلة.
وأشارت إلى أن التقديم متاح عبر الرابط التالي من هنــــــا.
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