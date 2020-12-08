العراق: اعتقال قيادى بارز فى تنظيم داعش بالأنبار

جدة - نرمين السيد - قال اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، "استمرارا لتنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، شرعت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب المتمثلة بقيادتى العمليات الخاصة (الأولى والثانية) بواجبات مهمة، أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مشتركين بمجزرة سبايكر فى محافظة صلاح الدين".

وأضاف: "كما خرجت قوة من المهام الخاصة لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب لتنفيذ عملية نوعية فى محافظة الأنبار أسفرت عن إلقاء القبض على قيادى إرهابى خطير يشغل منصب ما يسمى (نائب والى العراق) فى عصابات داعش الإرهابية بعد رصد مكثف وجهد استخبارى مشترك عالى المستوى".

وتابع: "فى حين نفذ جهاز مكافحة الإرهاب واجبين فى قضاء الفلوجة نتج عنهما إلقاء القبض على 3 عناصر تنتمى للعصابات الإرهابية".