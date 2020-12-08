امير الكويت يعين الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، أمرا أميريا، اليوم الثلاثاء، بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء وتكليف سموه باختيار الوزراء، وجاء في الأمر الأميري ما يلي:

بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 21 ربيع الآخر 1442 هـ، الموافق 6 ديسمبر 2020 م، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية أمرنا بالآتي:

مادة أولى - يعين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

مادة ثانية - على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.