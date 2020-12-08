ارتفاع أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بفضل آمال في توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة تحفيز مالي لتخفيف التبعات الاقتصادية لتنامي الإصابات بفيروس كورونا.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد ارتفع الذهب في السوق الفورية 0.3 في المائة إلى 1869.06 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر الماضي عند 1871.52 دولار للأونصة.
في حين زاد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 في المائة إلى 1873.50 دولار للأونصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع أسعار الذهب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.