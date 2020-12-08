ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهبارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بفضل آمال في توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة تحفيز مالي لتخفيف التبعات الاقتصادية لتنامي الإصابات بفيروس كورونا.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد ارتفع الذهب في السوق الفورية 0.3 في المائة إلى 1869.06 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر الماضي عند 1871.52 دولار للأونصة.

في حين زاد الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 في المائة إلى 1873.50 دولار للأونصة.