العراق: سقوط ما يسمى آمر مفرزة بداعش فى كركوك

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة فى بيان اليوم، إنه تم القبض على أحد الإرهابيين المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائة لتنظيم داعش، مشيرة إلى أنه اشترك بعدة عمليات إرهابية ضد قوات البيشمركة، وأشرف على عدد من عمليات إرهابية أخرى ضد القوات الأمنية والمواطنين فى قضاء داقوق.

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