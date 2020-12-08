الرئيس العراقى: نتابع بقلق احتجاجات السليمانية والعنف ليس حلا

وأضاف صالح - فى بيان وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الثلاثاء "أن هذه الاحتجاجات أدت إلى إصابة عدد من المواطنين والقوات الأمنية، وتعرض عدد من المبانى إلى الحرق والدمار".
وأوضح أنه من حق المواطنين التظاهر سلميًا للمطالبة بحقوقهم المشروعة، مشيرا إلى أن العنف ليس حلًا لمواجهة مطالب المواطنين المشروعة، ويجب احترام إرادة ومطالب المتظاهرين السلميين.
وأكد صالح ضرورة أن تعمل السلطات بجدية وبأقصى سرعة لإيجاد حلول جذرية للأزمات من أجل تلبية مطالب المواطنين، مضيفًا أن الطريق الأفضل أمام حكومة الإقليم لحل الأزمة المالية التى تعصف بها هو العمل على التوصل لاتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالرواتب ومستحقات الإقليم من أجل توفير الحياة الحرة الكريمة للمواطنين.
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